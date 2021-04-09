Мишустин потребовал увеличить темпы вакцинации россиян старше 60 лет от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации россиян старше 60 лет от коронавируса, сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин напомнил, что для людей старшего поколения COVID-19 наиболее опасен.

«Сейчас менее половины всех вакцинированных — это те, кому за 60 [лет]. Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан», — считает глава правительства.

Он также подметил, что не все пожилые люди имеют возможность добраться до пунктов вакцинации и поликлиник самостоятельно, поэтому необходимо сделать этот процесс более доступным и удобным.

Кроме того, с целью обеспечения вакциной людей старшего поколения и инвалидов Мишустин попросил глав регионов организовать выезд специалистов по месту жительства, либо помочь таким гражданам добраться до прививочного пункта и позаботиться о том, чтобы дорога была комфортной и безопасной. Премьер сделал вывод, что региональные власти должны выбрать наиболее подходящий для своей территории вариант и напомнил, что пожилые люди крайне уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

Ранее Мишустин заявил о необходимости введения дополнительных мер по коронавирусу.