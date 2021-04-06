ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире

За минувшую неделю смертность от новой коронавирусной инфекции в мире выросла на 11%, сообщает Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном отчете.

Кроме того, в мире шестую неделю подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 млн новых заболевших.

«Число новых смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, при этом было зарегистрировано более 71 000 новых смертей», – отмечает организация.

По данным ВОЗ, наибольший рост заболеваемости наблюдался в Юго-Восточной Азии, в особенности в Индии, а также в Западно-Тихоокеанском регионе.

При этом все регионы, кроме Африканского, сообщили об увеличении числа смертей. Больше всего смертность выросла в Юго-Восточной Азии, там прирост составил 46%.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии COVID-19.