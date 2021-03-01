Более 70 школьников в Красноярске отравились овощными салатами

Более 70 учащихся красноярских школ в возрасте от 7 до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболели дети из Советского и Октябрьского районов Красноярска. Им поставлен предварительный диагноз — псевдотуберкулез.

«Предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции – овощи (салаты), изготовленные с нарушением технологического процесса», — говорится в сообщении службы.

Были проверены продукты, которые поступают в образовательные учреждения. Специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства.

«Управлением приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет», — говорится в сообщении.

Материалы административного дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Красноярске почти 160 человек отравились водой.