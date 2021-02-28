Мужчину зарезали у дома на востоке Москвы
Антон Демидов
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Около жилого дома, расположенного на улице Утренней в Москве, зарезали мужчину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.
Инцидент произошел вечером в субботу, 27 февраля.
Как рассказала Иванова, вблизи здания между мужчинами случился конфликт, во время которого подозреваемый нанес потерпевшему колото-резаные ранения в область груди.
«От полученных повреждений мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся», — сказала Иванова.
Она отметила, что подозреваемый 1981 года рождения был задержан на территории города в короткий срок.
Следователи завели уголовное дело по статье «убийство».