Мужчину зарезали у дома на востоке Москвы

Около жилого дома, расположенного на улице Утренней в Москве, зарезали мужчину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.

Инцидент произошел вечером в субботу, 27 февраля.

Как рассказала Иванова, вблизи здания между мужчинами случился конфликт, во время которого подозреваемый нанес потерпевшему колото-резаные ранения в область груди.

«От полученных повреждений мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся», — сказала Иванова.

Она отметила, что подозреваемый 1981 года рождения был задержан на территории города в короткий срок.

Следователи завели уголовное дело по статье «убийство».