В центре Томска загорелся Театр юного зрителя

В Томске на улице Нахановича загорелась кровля Театра юного зрителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в спасательное ведомство в 07.01 мск. По предварительным данным, никто не пострадал. Самостоятельно выбрались из здания 25 человек.

«Горит кровля здания, предварительная площадь горения — 1500 квадратных метров», — уточнили в главке МЧС.

Ранее пожарные получили сообщение о задымлении в Большом театре в Москве.