Аномальное потепление начинается в Приморье

В Приморье начинается аномальное потепление, воздух прогреется до 4 градусов. Об этом сообщает ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.

«Сегодня днем воздух прогреется местами до 0 градусов, на юго-западе края местами до плюс 2. Завтра, 11 февраля, ночью почти без изменений, а вот днем еще потеплеет до плюс 4 градусов на юге края, и до минус 9 на севере края. На дорогах начнет активно таять снег и лед, поэтому вечером и ночью могут возникать гололедные явления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что далее регион ждет неустойчивая погода, местами пройдут осадки.

Приморский край окажется в теплом секторе циклона. Ожидается резкое таяние снега и образование опасных сосулек.