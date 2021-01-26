В США планируют ускорить вакцинацию от коронавируса до 1 млн доз в день

Президент США Джо Байден заявил, что в стране темпы вакцинации от коронавируса за три недели увеличатся до 1 млн доз в день. Его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что американские власти «оптимистично настроены» по поводу того, чтобы в стране в очень скором времени было достаточно вакцины.

«Уверен, что мы сможем в последующие три недели вакцинировать людей темпом в 1 миллион (доз. — «Газета.Ru») в день или даже больше», — сказал Байден.

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