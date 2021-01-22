В Татарстане с поверхности канала собирают радужное пятно

На поверхности отводного канала Заинской ГРЭС в Татарстане обнаружили неизвестное радужное пятно площадью 4 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по республике.

«В 12.57 22 января… поступило сообщение о радужном пятне на воде размером 200х20 метров по адресу: Заинская ГРЭС, второй отводной канал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спецслужб собирают вещество. Причина проишествия устанавливается.