Глава управления мэрии Владивостока задержан по делу о махинации с землей

Во Владивостоке задержан руководитель управления муниципальной собственности мэрии Дмитрий Пикула в рамках дела о махинациях с землей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пикула задержан в рамках дела, по которому проходит Резанов», — сказал собеседник агентства.

Заместителя начальника управления муниципальной собственности Владивостока Дениса Резанова подозревают в организации схемы перевода в собственность муниципальной земли для льготной категории граждан за взятки. Чиновника подозревают в получении 1 млн руб. из обговоренной суммы в 3,7 млн за оформление земельного участка на подставное лицо. Отмечается, что сами льготники землю не получали, хотя оформление происходило от их имени.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы администрации Евпатории задержали за крупную взятку.