Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается тренд на снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Она пояснила, что заболеваемость коронавирусом в стране даже в период ее осеннего подъема не превышала 20 случаев в сутки на 100 тыс. жителей.

По ее словам, в европейских странах суточный показатель составлял 50-70 случаев на 100 тыс. жителей.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 3 633 952 случая COVID-19. При этом 67 220 человек умерли.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».