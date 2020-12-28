Чиновника из Якутии приговорили к обязательным работам за кражу масла

Суд приговорил бывшего замглавы Сунтарского района Якутии к обязательным работам за кражу сливочного масла. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Бывший чиновник в Крестяхском наслеге Сунтарского украл 19 ящиков сливочного масла по 20 килограммов каждый. Сумма ущерба составила 209 тыс. рублей.

«Причиненный ущерб подсудимым возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 400 часам обязательных работ», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Было установлено, что мужчина в сентябре 2020 года приехал на автомобиле в один из сельскохозяйственных кооперативов, где специально подготовленной доской отодвинул камеру видеонаблюдения. Вернувшись обратно ночью, он открутил с помощью ключа-трещотки профилированный лист стены сарая и украл из морозильной камеры сливочное масло. Пять ящиков он оставил у себя, а остальные 14 ящиков сливочного масла привез в Якутск и продал.