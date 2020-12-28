Граждан других стран на борту затонувшего в Баренцевом море судна не было

Граждан других стран на борту судна МК-0331 «Онега», затонувшего ранее в Баренцевом море, не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрея Заика.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на борту находились только российские граждане.

«Иностранцев на борту судна не было», — уточнил Заика.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также предварительно известно, что все члены экипажа — граждане России.

По информации источников, судно было частным и вело рыболовный промысел. Отмечается, что на поиски экипажа направлены пять судов.

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