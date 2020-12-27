Случаи заражения «британским» штаммом коронавируса выявлены в Канаде

Первые два случая заражения новым, «британским», штаммом коронавируса обнаружены в Канаде, сообщается в пресс-релизе на сайте канадской провинции Онтарио.

Сообщается, что заразившиеся - пара из Дарема, которая, насколько известно, не совершала путешествий и не была подвержена особому риску инфицирования.

«Оба человека были проинформированы и в настоящее время находятся в самоизоляции», - говорится в заявлении.

Как отмечается в пресс-релизе, с полуночи 26 декабря на территории провинции Онтарио, которая по числу заражений уступает лишь провинции Квебек, действуют жесткие ограничительные меры.