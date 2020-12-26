Прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в НАО

Прокуратура Ненецкого автономного округа (НАО) инициировала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Харьягинском нефтяном месторождении, передает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой округа организована проверка по сообщению ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу по факту разлива нефтеводосодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении», — указано в сообщении.

Как стало известно, на место происшествия прибудут представители прокуратуры округа, ГУ МЧС России по НАО и других ведомств.

«В ведомстве добавили, что в результате разгерметизации нефтесборного коллектора случился разлив нефтеводосодержащей жидкости в объеме до 110 куб. м».

В данный момент участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует.

Ранее сообщалось, что в районе Харьягинского месторождения в НАО произошла утечка нефтесодержащей жидкости.

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