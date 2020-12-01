Число умерших при наезде на пешеходов в Трире увеличилось до пяти

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Число умерших при наезде машины на пешеходов в Трире увеличилось до пяти, пишет ТАСС со ссылкой на полицию города.

«Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка», — отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Трире 51-летний гражданин ФРГ в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Водитель был задержан. Полиция допустила, что у него есть проблемы с психикой.

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