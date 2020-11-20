Больше 40 тысяч жителей Вологды остались без отопления из-за ЧП на котельной

Больше 40 тысяч человек остались без отопления в Вологде из-за обрушившейся трубы котельной подшипникового завода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

«От отопления отключено 294 жилых здания, 95 административных зданий, 5 больниц», — рассказали в спасательном ведомстве.

Без тепла остались 41 500 человек, из них 3 778 — дети.

Обрушение кирпичной тубы котельной ЗАО «Подшипниковый завод» произошло утром 20 ноября. Находившиеся на смене в этот момент 15 человек вышли самостоятельно, еще четыре были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

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