Больше 40 тысяч жителей Вологды остались без отопления из-за ЧП на котельной
Катерина Медведева
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Больше 40 тысяч человек остались без отопления в Вологде из-за обрушившейся трубы котельной подшипникового завода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.
«От отопления отключено 294 жилых здания, 95 административных зданий, 5 больниц», — рассказали в спасательном ведомстве.
Без тепла остались 41 500 человек, из них 3 778 — дети.
Обрушение кирпичной тубы котельной ЗАО «Подшипниковый завод» произошло утром 20 ноября. Находившиеся на смене в этот момент 15 человек вышли самостоятельно, еще четыре были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
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