Названы регионы России, в которые придет «бабье лето»

Продолжительный период теплой солнечной погоды ожидается в Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части России, затем, оно может придти в центр Европейской России. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, — все это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября. А в третью декаду еще южнее опустится антициклон. Он сейчас формируется над Амуром», — сказал Варакин.

Он добавил, что после 20 сентября в Приморье ожидается солнечная погода без дождей. Сначала антициклон достигнет Хабаровска, затем Еврейской автономной области, затем достигнет Приморья и Сахалина.

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