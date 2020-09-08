В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры
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В Тюмени во время урока физкультуры умер старшеклассник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.
Отмечается, что это произошло во время бега. Подросток остановился, присел и упал. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
Во время реанимационных действий медикам спасти школьника не удалось. Согласно информации городского департамента образования, у 11-классника была основная группа здоровья, жалоб на здоровье перед занятием у него не было.
Предполагается, он умер от сердечно-сосудистой недостаточности.
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