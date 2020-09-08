В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры

В Тюмени во время урока физкультуры умер старшеклассник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Отмечается, что это произошло во время бега. Подросток остановился, присел и упал. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Во время реанимационных действий медикам спасти школьника не удалось. Согласно информации городского департамента образования, у 11-классника была основная группа здоровья, жалоб на здоровье перед занятием у него не было.

Предполагается, он умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ленобласти студент колледжа умер на занятиях физкультурой

— В Магнитогорске второклассник умер во время урока

— В Магнитогорске 17-летний школьник умер на уроке