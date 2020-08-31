В московском парке Свиблово задержали 11 человек после массовой драки

В парке Свиблово на северо-востоке Москвы произошел конфликт между отдыхающими, который перерос в драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В мангальной зоне в парке Свиблово между отдыхающими начался конфликт, который перерос в массовую драку, в ней приняли участие несколько десятков человек», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате инцидента одного человека госпитализировали после удара бутылкой по голове, более десяти участников конфликта были задержаны.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что в полицию вечером 30 августа поступила информация о конфликте на улице Сельскохозяйственная в районе дома 64.

Правоохранители установили, что в парке неустановленное лицо бросило стеклянную бутылку в голову оппоненту, после чего пострадавшего скорая помощь отвезла в больницу. Для дальнейшего разбирательства в ОМВД были доставлены 11 человек.

Отмечается, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. После оказания помощи он был отпущен.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью.

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