На Украине возмутились открытием границ Черногории с Россией

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов выразил недовольство в связи с решением Черногории открыть границы с Россией. Об этом сообщает портал IN4S.

Он напомнил о том, что украинская сторона с начала лета 2020 года «обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов». По его словам, в неделю в Черногорию вылетает по 13 — 14 рейсов с украинцами, однако некоторые ограничения продолжают сохраняться.

Консул добавил, что Украина имеет индекс заболеваемости 72,8, а российская сторона имеет «индекс заболеваемости 127,2», и возмутился, что Россия была помещена в «зеленую» зону.

«Деньги не пахнут - это старая аксиома, но вопрос и в элементарном уважении», — заключил Шматов.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Затем стало известно, что с 15 августа открываются границы со Швейцарией.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Исключение — для ФСБ: Абхазия продлила запрет на въезд

— В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию

— Черногория открывает границы для россиян