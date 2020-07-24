На Урале спустя полвека нашли подозреваемого в убийстве женщины и двух девочек

В Свердловской области правоохранители спустя 24 года нашли мужчину, подозреваемого в убийстве и изнасиловании женщины и двух девочек, пишет следственный комитет.

«В настоящее время с участием подозреваемого выполняется комплекс мероприятий по закреплению доказательств и проверке на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям», — сообщили в СК.

По имеющимся данным, 25 января 1996 года в квартире в Екатеринбурге обнаружили тела 37-летней женщины, а также ее 13-летней дочери и 16-летней подруги ребенка.

Изначально преступление не было раскрыто, но после судебные эксперты определили ДНК-профиль, принадлежащий 52-летнему мужчине, уже судимому, в том числе за изнасилование малолетней.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Татарстане лжеимам женился на 13-летней девочке

— Полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

— Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы