В Татарстане лжеимам женился на 13-летней девочке
В Татарстане 28-летний Расул Салихов, выдававший себя за имама, получил четырехлетний срок за вступление в сексуальные отношения с 13-летней девочкой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Верховного суда республики.
Как сообщили следователи, девочка познакомилась с Салиховым в мечети, где тот преподавал, называя себя имамом. Молодые люди сблизились и с согласия родителей невесты провели никах (мусульманское бракосочетание).
Первоначальное решение вынес Черемшанский районный суд, признав мужчину виновным и приговорив его к 4,5 года. Стороны обжаловали решение.
«Решение суда первой инстанции было обжаловано всеми сторонами процесса. В результате апелляционного рассмотрения Верховный суд Татарстана назначил Салихову наказание в виде четырех лет», — сказали в суде.
Также мужчине запрещено работать в школьных и дошкольных учреждениях в течение 3,5 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Отдаленный пляж: как дети изнасиловали 5-летнего мальчика
— Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы
— Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине