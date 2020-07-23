В Татарстане лжеимам женился на 13-летней девочке

В Татарстане 28-летний Расул Салихов, выдававший себя за имама, получил четырехлетний срок за вступление в сексуальные отношения с 13-летней девочкой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Верховного суда республики.

Как сообщили следователи, девочка познакомилась с Салиховым в мечети, где тот преподавал, называя себя имамом. Молодые люди сблизились и с согласия родителей невесты провели никах (мусульманское бракосочетание).

Первоначальное решение вынес Черемшанский районный суд, признав мужчину виновным и приговорив его к 4,5 года. Стороны обжаловали решение.

«Решение суда первой инстанции было обжаловано всеми сторонами процесса. В результате апелляционного рассмотрения Верховный суд Татарстана назначил Салихову наказание в виде четырех лет», — сказали в суде.

Также мужчине запрещено работать в школьных и дошкольных учреждениях в течение 3,5 года.

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