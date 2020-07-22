Аэропорт Внуково в ближайшее время вернется к вопросу организации курилок

Московский аэропорт Внуково в ближайшее время вернется к вопросу об организации курилок в терминале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В аэропорту Внуково организация курительных комнат на фоне коронакризиса была приостановлена, в ближайшее время аэропорт Внуково вернется к вопросу обустройства курительных зон в терминале А», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что вводить отдельные зоны для курения электронных сигарет и вейпов еще рано, так как поправка в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» еще не принята.

Закон, позволяющий вернуть курилки в здания аэропортов, был принят в конце года.

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