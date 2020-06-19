Запущен сервис для подачи документов в вузы онлайн
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Министерство науки и высшего образования России запустило сервис для дистанционной подачи документов в вузы, сообщается на сайте ведомства.
Выпускники школ смогут подать документы в 54 российских вуза через портал госуслуг, указано в сообщении.
При этом подавать документы можно до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), баллы будут автоматически переданы в учебные заведения, отмечает министерство.
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