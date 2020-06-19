Запущен сервис для подачи документов в вузы онлайн

Министерство науки и высшего образования России запустило сервис для дистанционной подачи документов в вузы, сообщается на сайте ведомства.

Выпускники школ смогут подать документы в 54 российских вуза через портал госуслуг, указано в сообщении.

При этом подавать документы можно до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), баллы будут автоматически переданы в учебные заведения, отмечает министерство.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня

— Выпускники смогут подать документы в вузы онлайн

— Кравцов заявил об уменьшении числа желающих сдать ЕГЭ