Под Петербургом загорелись 15 гаражей и сараев

В Выборгском районе Ленинградской области загорелись 15 гаражей и сараев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС России.

По его словам, огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м.

«В поселке Рощино горят открытым огнем по всей площади одноэтажные обшитые железом 15 гаражей и сараев», — рассказал представитель ведомства.

Он добавил, что существует угроза распространения огня на жилой дом. Тушением пожара занимаются 30 человек и 12 единиц техники.