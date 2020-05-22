Демократы требуют от Трампа обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Группа демократов Конгресса США направила письмо президенту США Дональду Трампу с требованием объяснить причины его решения направить партию аппаратов ИВЛ в Россию для помощи заболевшим COVID-19, пишет The Hill.

«Мы очень обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете крайне важные, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ для РФ, в то время, когда они срочно нужны здесь, в США», — говорится в тексте письма.

Демократы также заявили, что деньги американских налогоплательщиков не могут становиться предметом получения политической выгоды.

Кроме того, конгрессмены потребовали от президента до 4 июня предоставить информацию об оценке необходимости медицинских поставок за рубеж.

Ранее Трамп заявлял, что аппараты ИВЛ американского производства можно отправлять в любые страны без ущерба для национального здравоохранения.

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