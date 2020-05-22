Трамп назвал церкви «необходимыми местами» и призвал губернаторов открыть их

Президент США Дональд Трамп обратился к властям штатов с призывом открыть церкви. Об этом сообщает USA Today.

Он также назвал церкви «необходимыми местами», предоставляющими «необходимые услуги».

«Некоторые губернаторы сочли необходимыми магазины спиртных напитков и клиники для абортов, но оставили за бортом церкви и другие молельные места», — добавил Трамп.

Американский лидер отметил, что если власти штатов не примут соответствующие меры, то он откроет церкви в обход них.