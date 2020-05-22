Власти Москвы опровергли информацию об изоляции людей с антителами к COVID-19

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что власти не собираются изолировать граждан с иммунитетом к коронавирусу.

«Что хочу сказать. Нужно четко понимать, что при наличии антител G никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет», — сказала она.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что власти Москвы могут обязать жителей столицы, у которых в ходе тестирования был выявлен иммунитет к новому коронавирусу, соблюдать режим самоизоляции.

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