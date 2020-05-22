В мэрии Москвы заявили, что пик коронавируса в столице пришелся на апрель

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о пике заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19 в столице. Соответствующее заявление она сделала в эфире «России 24».

Она отметила, что пик госпитализации и заболеваемости прошел в апреле.

Ракова подчеркнула, что медицинская система Москвы при этом была подготовлена технически и психологически.

Заммэра добавила, что роста показателей смертности невозможно избежать в условиях пандемии, а также уточнила, что пик летальных исходов происходит через 2 - 3 недели после пика госпитализаций.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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