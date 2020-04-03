Опубликован рейтинг российских рек с самыми смешными названиями

<img src="//img.gazeta.ru/files3/449/12026449/RIAN_119110.HR-pic905-895x505-97432.jpg">

Реки Московской области, Краснодарского края и Рязанской области заняли первые три строчки в рейтинге водоемов с самыми смешными названиями по версии портала ТурСтат.

Так, первое месте заняла подмосковная река Звероножка, за ней расположились реки Херота в Сочи и Малявка в Рязанской области.

В пятерку вошли реки Мусорка под Самарой и Моча в Нижегородской области. В десятку попали Явонь в Новгородской области , Сучок под Тверью, Нюховка под Тулой, Сал в Ростовской области и Тухлянка в Сахалинской области.