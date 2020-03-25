Кабмин представит перечень ограничений по работе ТЦ из-за коронавируса
Кабинет министров представит 25 марта перечень с рекомендациями для регионов по ограничениям работы торговых центров в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
Он отметил, что речь идет о работе магазинов и больших торговых центров.
«Руководителям субъектов Федерации их (ограничения) тоже необходимо на своем уровне принять», — добавил премьер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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