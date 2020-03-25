Мишустин пообещал наказывать губернаторов за недостаточное внимание к эпидемии COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство будет строго наказывать губернаторов за недостаточную работу по недопущению распространения коронавируса в регионах, сообщает ТАСС.
«Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать», — сказал Мишустин.
Он добавил, что пренебрегать здоровьем граждан в текущей ситуации недопустимо и призвал губернаторов заранее организовать во всех регионах больничные места для тех, кто может заразиться инфекцией.
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