В Афганистане скончался первый человек от коронавируса
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В Афганистане скончался первый человек от коронавируса, пишет «Tolo news».
По информации телеканала, погиб пациент в северной провинции Балх.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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