Самолет «Вирус» написал в небе «оставайтесь дома»

Самолет под названием «Вирус» проложил в небе маршрут, который образовал словосочетание на румынском языке stai acasă, что означает «оставайтесь дома». Об этом свидетельствуют данные flightradar24.

«Вирус» стартовал с аэродрома в 11.29 по местному времени.

Отмечается, что самолет нарисовал сообщение в небе над Молдавией всего за час. В настоящее время он закончил написание словосочетания и рисует точку.

Общее число инфицированных в мире превысило 223 тыс. человек, при этом вылечились более 85 тыс. человек, погибли — 9 227.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

— Число заболевших коронавирусом в России выросло до 199

— Российским ученым удалось расшифровать полный геном COVID-19