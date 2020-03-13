Более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за ветра

В аэропортах Москвы из-за ветра задержали и отменили свыше 60 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 13.33 мск, во Внуково задержано пять рейсов и три отменено.

В Домодедово задержали 39 рейсов и 16 отменили.

В Шереметьево задержан один рейс.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.

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