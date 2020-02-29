В Магнитогорске второклассник умер во время урока

Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.

«Предварительно установлено, что ребенок страдал хроническим заболеванием», — передает СК.

Ранее СМИ писали, что на уроке мальчик потянулся за упавшей ручкой, но упал и потерял сознание. Приехавшие врачи установили смерть. Очевидцы говорят, что ребенку становилось плохо и до этого.

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