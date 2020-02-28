В Гонконге расследуют возможное заражение собаки коронавирусом от хозяина

В Гонконге предварительные тесты подтвердили заражение собаки коронавирусом от хозяина, передает ТАСС.

После госпитализации хозяина, у которого диагностировали коронавирус, пса поместили в карантин, где в его крови тоже обнаружили следы вируса. Симптомов у собаки нет.

Ветеринары продолжают наблюдать за состоянием животного. В ближайшее время будут проведены повторные тесты, чтобы перепроверить факт заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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