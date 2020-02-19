В Тульской области пожилой мужчина выстрелил из ружья во внучку
В Тульской области пожилой мужчина выстрелил в 11-летнюю внучку. Об этом сообщает «Регион.online».
Инцидент произошел, когда 71-летний мужчина чистил свое охотничье ружье, а несовершеннолетняя находилась поблизости.
По словам информированного источника, в результате полученного ранения девочка была госпитализирована. Ей диагностировали огнестрельное ранение в области таза. Отмечается, что полученная травма не опасна для жизни.
Известно, что пожилой мужчина – владелец оружия и имеет на него разрешение.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. После этого будет вынесено процессуальное решение.
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