В Тульской области пожилой мужчина выстрелил из ружья во внучку

В Тульской области пожилой мужчина выстрелил в 11-летнюю внучку. Об этом сообщает «Регион.online».

Инцидент произошел, когда 71-летний мужчина чистил свое охотничье ружье, а несовершеннолетняя находилась поблизости.

По словам информированного источника, в результате полученного ранения девочка была госпитализирована. Ей диагностировали огнестрельное ранение в области таза. Отмечается, что полученная травма не опасна для жизни.

Известно, что пожилой мужчина – владелец оружия и имеет на него разрешение.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. После этого будет вынесено процессуальное решение.

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