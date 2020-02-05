Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это пока предварительные данные.
Согласно имеющимся данным, воздушный лайнер совершил жесткую посадку и выкатился за ВПП, после чего загорелся. На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа. В результате был госпитализирован 52 человек. Их доставили в местные больницы.
Предполагается, что россиян на борту лайнера не было.
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