Склад загорелся в подмосковной Истре

В подмосковной Истре загорелся склад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. Инцедент произошел в населенном пункте Лобаново.

На место следуют сотрудники спасательных служб. Информация о пострадавших не уточняется.

В ведомстве заявили, что существует угроза распространения огня на другие здания.

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