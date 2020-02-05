Склад загорелся в подмосковной Истре
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В подмосковной Истре загорелся склад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. Инцедент произошел в населенном пункте Лобаново.
На место следуют сотрудники спасательных служб. Информация о пострадавших не уточняется.
В ведомстве заявили, что существует угроза распространения огня на другие здания.
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