Очевидцы рассказали о ЧП с угрожавшей взорвать в Домодедово самолет пассажирке

Пассажирка самолета авиакомпании S7 рассказала о ЧП с угрожавшей взорвать в Домодедово лайнер россиянке. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Она отметила, что никакой паники на борту воздушного судна не наблюдалось.

«До конца полета никто ничего не подозревал. Мы приземлились, все, как всегда, похлопали пилотам. Никакого заявления об угрозе чьим-либо жизням не было. Пассажир вел себя тихо», — прокомментировала женщина.

Она добавила, что также не было каки-либо инцидентов во время и после полета.

Ранее стало известно, что девушку в состоянии алкогольного опьянения, которая угрожала взорвать самолет, прибывший в Домодедово, уже задержали. При этом бомбу у нее при себе не нашли.

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