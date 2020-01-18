В РПЦ призвали богатых поделиться с бедными

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) призывает богатых делиться с бедными, передает РИА «Новости».

По его словам, общество таким образом станет более справедливым. Митрополит Иларион напомнил, что в России огромные деньги «оседают в кошельках небольшой группы людей», а остальные имеют очень низкий доход.

При этом он подчеркнул, что счастье человека не зависит от достатка — есть несчастные богатые люди и счастливые — бедные.