Опубликовано видео с места стрельбы в Новокузнецке

Появилось видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате инцидента погиб один человек. Ролик обнародовал Следственный комитет.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Об этом говорится на сайте СК.

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