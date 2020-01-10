Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании «Красавиа» экстренно сел в Красноярском крае из-за отказа двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, воздушное судно совершило посадку в 289 километрах северо-восточнее Хатанги.

По данным источника, на борту вертолета находились 14 пассажиров и три члена экипажа.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.