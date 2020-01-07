В ходе прощания с генералом Сулеймани в Иране в давке погибли 35 человек
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В результате давки во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
Еще 48 человек получили ранения.
Церемония прощания с Сулеймани проходит 7 января в его родном городе Кермане.
Иранский генерал Касем Сулеймани был убити 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.