В ходе прощания с генералом Сулеймани в Иране в давке погибли 35 человек

В результате давки во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Еще 48 человек получили ранения.

Церемония прощания с Сулеймани проходит 7 января в его родном городе Кермане.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убити 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.