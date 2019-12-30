Мужчина из Новосибирска напал с ножом на полицеских
close
В Новосибирске мужчина напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что в результате инцидента двое правоохранителей получили ранения при попытке задержания.
Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов на улицу Дачная после сообщений о подозрительном человеке, где и произошел инцидент.
Один из полицейских нанес огнестрельное ранение злоумышленнику, который, по некоторым данным, находился в состоянии наркотического опьянения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Бурятии пьяный подросток напал на полицейского с ножом
— Напавшего с ножом на пенсионера в московском метро задержали