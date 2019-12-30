Мужчина из Новосибирска напал с ножом на полицеских

В Новосибирске мужчина напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что в результате инцидента двое правоохранителей получили ранения при попытке задержания.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов на улицу Дачная после сообщений о подозрительном человеке, где и произошел инцидент.

Один из полицейских нанес огнестрельное ранение злоумышленнику, который, по некоторым данным, находился в состоянии наркотического опьянения.

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