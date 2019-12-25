В Сочи загорелись леса

В Сочи в Лазаревском районе в поселке Верхняя Хобза загорелись лесные заросли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что огонь охватил труднодоступный район, поэтому группировки спасателей были увеличены почти втрое: до 217 человек и 44 единиц техники, однако подъезд техники затруднен.

Кроме того, к ликвидации применен вертолет Ми-8.

Уточняется, что возгорание началось во вторник, 24 декабря, вечером. Сейчас площадь пожара составляет почти 1 тыс. кв м.

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