Саратовский полицейский умер при попытке задержать нарушителей

В Саратове при исполнении служебных обязанностей был ранен и позднее скончался сотрудник ППСп УМВД лейтенант полиции 1991 года рождения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД по региону.

В субботу вечером, 21 декабря, он вместе с коллегой остановил двух россиян. Однако один из них выстрелил в него. После этого лейтенанта госпитализировали. Медики боролись за его жизни, но от большой потери крови мужчина умер.

Стрелявшего и другого остановленного уже задержали.

СК уже возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», а также проводится служебная проверка.