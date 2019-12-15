В МЧС дали рекомендации по выбору искусственных елок

Специалисты МЧС рассказали, как правильно выбрать искусственную елку. Об этом сообщает ТАСС.

Так, предпочтительнее выбрать ту модель, которая имеет противопожарную пропитку. Отмечается, что эта информация есть на упаковке.

Специалисты также напомнили, какое в какое место не нужно ставить искусственное дерево. Елку не желательно ставить у выхода из помещения, иначе в случае возгорания она перекроет выход и станет непреодолимой преградой.

Кроме того, не стоит устанавливать елку около батарей и обогревательных приборов, а также не держать рядом с ней горящих свечек и бенгальских огней. Также важно устойчиво установить елку.

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