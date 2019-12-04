Минобороны расформирует до конца 2019 года часть, где Шамсутдинов застрелил сослуживцев

Минобороны до конца 2019 года расформирует воинскую часть в Забайкалье, где проходил службу обвиняемый в убийстве сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на источник в министерстве.

Отмечается, что на базе прежней части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в своей части в Забайкалье 25 октября. В результате инцидента погибли два офицера и шесть солдат, двое были госпитализированы.

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